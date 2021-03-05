Новые нормы будут утверждены Кабмином после общественного обсуждения.

Проект Национальной стратегии безбарьерности предусматривает пересмотр квот на трудоустройство людей с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

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«Работодатели будут иметь гибкие возможности по выполнению нормы трудоустройства как через прямое трудоустройство, так и путем заказа услуг и товаров у предприятий, владельцами которых являются лица с инвалидностью, или благотворительных взносов на развитие инклюзивной среды», - говорится в сообщении.

Так, к примеру, предлагается разработать систему налоговых льгот для работодателей, которые трудоустраивают больше лиц с инвалидностью, чем предусмотрено действующим законодательством в 4%, и создать прогрессивную шкалу уплаты санкций за невыполнение нормы.

«Создание стимулов для работодателей, вводящих принципы равенства при трудоустройстве и на рабочем месте - такой была одна из задач экономической безбарьерности, над которой работали и эксперты Ассоциации. Мы проанализировали все вызовы, с которыми сталкивается бизнес в этом контексте, и попытались выстроить политику, которая бы учитывала интересы всех заинтересованных сторон - как кандидатов, так и компаний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время начнется широкое общественное обсуждения новых норм, после чего, в апреле, документ будет утвержден Кабинетом министров.

Что этому предшествовало

4 марта 2021 года состоялась презентация Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и первой леди Елены Зеленской. Стратегию планируют утвердить в апреле 2021 года.

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Автор: Анна Нагорная