Подсанкционный олигарх получил подозрения в уклонении от уплаты налогов и в отмывании имущества, полученного преступным путем.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности обнародовали детали новых преступлений подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.

По данным следствия, Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из европейских стран, сообщает СБУ.

"На бумаге" это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья у "Демуринского горно-обогатительного комбината" из Днепропетровской области. Впрочем, правоохранители выяснили, что на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию.

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В СБУ рассказали, что эта схема действовала до полномасштабного вторжения РФ и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли в виде неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. В течение 2020-2021 годов они нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.

Следовательно, Шелкову сообщено о подозрении еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Подозрение Шелкову за содействие российскому ВПК

Как сообщал УНИАН, в июне этого года СБУ уже сообщала Шелкову о подозрении, однако по другому эпизоду. Тогда подозрение было объявлено по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По данным правоохранителей, Шелков скрыто поставлял украинское титановое сырье в РФ для нужд российского военно-промышленного комплекса. Сейчас Шелков находится на территории России.

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