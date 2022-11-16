На фоне вражеских обстрелов и аварийных отключений электроэнергии в Украине 15 ноября объем интернет-трафика упал до 67% от нормы.
Как сообщает NetBlocks, согласно сетевым данным, большинство регионов Украины пострадали от отключения электроэнергии на фоне интенсивного российского ракетного обстрела, нацеленного на критическую инфраструктуру.
"Подтверждено: Украина пока испытывает значительный сбой в работе интернета; показатели свидетельствуют об общем подключении только на 67% от предыдущих показателей; инцидент произошел на фоне сообщений об одной из интенсивнейших российских ракетных атак", — отметили в организации.
— NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022
Удар по Украине 15 ноября:
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.
15 ноября 2022 года мобильные операторы обратились к украинцам на фоне перебоев со связью и интернетом. Украинские мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина предупредили о проблемах со связью из-за отключения электричества.
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