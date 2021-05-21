Среди работодателей только 18% опрошенных имеют в штате больше всего сотрудников старше 40 лет.

Каждый третий работник старше 40 лет сталкивался с проблемами при поиске работы из-за возраста.

Такие данные показали результаты опроса OLX среди соискателей.

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Около половины работодателей считают старшее поколение такими же хорошими работниками, каждый десятый считает их даже лучше молодых, однако такой же процент уверен, что сотрудники 40+ менее эффективны.

Согласно результатам, среди работодателей только 18% опрошенных имеют в штате больше всего сотрудников старше 40 лет.

Около 13% заявили, что не нанимают сотрудников старше 65 лет, объясняя свою позицию спецификой работы, которая требует физических нагрузок. Значительно большая часть работодателей (39%) стараются нанимать как молодых, так и работников постарше (до 45 лет) и обращают внимание скорее на опыт, а не на возраст. Абсолютное большинство работодателей — 94% — утверждает, что уровень зарплаты не зависит от возраста.

Согласно опросу OLX Работа, работников до 30 лет выбирают из-за большей активности и инициативности (44%), лучшей осведомленности в современных технологиях (41%), а также стремления построить карьеру (39%).

В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению чаще всего объясняют физическими нагрузками, которые являются частью выполняемой работы — эту причину назвали 31% работодателей. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся (19%), хуже ориентируются в технологиях (12%), а также сложнее вливаются в коллектив (10%).

OLX Работа

OLX Работа — это онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц рубрику OLX Робота посещают 2,4 млн пользователей.

Безработица в Украине

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Согласно опросу, проведенному в мае 2021 года, половина украинцев больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем самой болезни.

По состоянию на 19 мая 2021 года с начала года в Украине количество вакансий выросло в три раза.

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Автор: Елена Коваленко