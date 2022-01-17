В Днепропетровской области работы по строительству трассы Н-31 Днепр-Решетиловка продолжаются без выходных. В данный момент специалисты работают над возведением искусственных сооружений вдоль новой трассы, сообщила Facebook-страница Службы автодорог в Днепропетровской области.

"Именно сейчас выполняют ряд работ которые разрешено проводить в условиях низких температур. Работы продолжаются на всех 29,5 км от канала Днепр – Донбасс и до границы Днепропетровской и Полтавской областей", - рассказали в Автодоре.

В частности, работы ведутся на эстакаде через реку Орель, путепроводах, транспортных развязках, путепроводах тоннельного типа для проезда сельхозтехники. Выполняется также комплекс земляных работ, планировка и укрепление откосов земляного полотна, а также устройство систем поверхностного водоотведения.

Параллельно в Полтавской области завершается строительство другого участка трассы Н-31 – 14-километровой объездной дороги Решетиловки. Здесь "с нуля" была построена автодорога I б категории с 4 полосами движения шириной 23 метра, отмечают в Укравтодоре.

Магистраль Днепр-Решетиловка, объединяющая Днепропетровскую область с Полтавской, создается по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога будет иметь протяженность 139 км, а участок в Полтавской области будет полностью бетонным. Ожидается, что новая дорога после окончания строительства позволит сократить время в пути из Днепра в Киев с 8-ми до 5-6 часов.

Напомним, ранее Президент Владимира Зеленский сообщил, что инициированной им программе "Большая стройка" уже было восстановлено и построено около 14 тыс. км дорог по всей Украине.