Задачу усложняла необходимость сохранить аутентичный вид Краеведческого музея и в то же время сделать его современным.

Полтавский краеведческий музей им. Кричевского, имеющий богатую коллекцию, но не видевший ремонта более 60 лет, капитально отреставрируют.

Работы в музее начались в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", информирует Полтавская ОГА.

"До этого мы шли почти год. Когда по нашему приглашению президент посетил музей, он был поражен коллекциями и экспонатами. Конечно, мы рассказали и обо всех существующих проблемах с крышей, полом и стенами. После чего получили задание реставрировать здание", – говорит председатель областной государственной администрации Олег Синегубов.

Разработка проектно-сметной документации заняла 10 месяцев. Задачу усложняла необходимость сохранить аутентичный вид краеведческого музея и в то же время сделать его современным, информативным и мобильным. На финансирование реконструкции потратят 105 млн гривень из государственного бюджета и 11,2 млн – из областного.

"Сейчас формируют команду реставраторов, в которую войдут мастера, художники, архитекторы и строители. Работы будут проведены как внутри здания, так и снаружи. В рамках проекта отремонтируют зал для торжеств и вестибюль. Обновят и выставочные залы, крышу, цокольный этаж. Специалисты восстановятся оригинальные колонны, авторский паркет, светильники и утраченные кессоны", – рассказал председатель ОГА.

После ремонта музей станет полностью инклюзивным, здесь появится современная гардеробная и рецепция, а крышу оснастят системой подогрева, чтобы предотвратить скопление снега.

Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского был основан в 1891 году. Фонды музея насчитывают более 300 тыс. экземпляров, среди которых казацкие древности, объекты древнего Египта, Индии, Японии, Китая, Индонезии.

Напомним, в этом году президент Владимир Зеленский дал старт национальной программе "Большая реставрация", цель которой – восстановить памятники культуры Украины.

Автор: Иван Бойко