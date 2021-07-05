Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что компании могут рассчитывать на МИД.

Министерство иностранных дел будет способствовать продвижению отечественных компаний-экспортеров на международных рынках.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Международная политика», который проходит сегодня в Киеве.

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«Моя любимая тема - о том, как мы «накачиваем экономические мышцы». Сильная внешняя политика невозможна без сильной экономики. Гордиться Украине легче и веселее с полным кошельком. Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на МИД. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок, продавать свои товары и услуги там, где хотят их покупать», - сказал он.

По словам Кулебы, в 2020-2021 годах в координации с другими органами власти министерство открыло и возобновило доступ более 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран.

«В 2021 году при содействии Совета экспортеров и инвесторов при МИД уже 147 украинских компаний начали работу на новых иностранных рынках, 109 украинских компаний получили помощь дипломатов для участия в тендерах зарубежных стран и международных организаций», - добавил он.

Также Кулеба объявил о начале конкурса на занятие 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах Украины по всему миру - «от Сенегала до Великобритании, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии».

Показатели внешнеторгового баланса

По данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за январь-декабрь 2020 сведен с дефицитом 255,5 млн дол. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

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Автор: Дмитрий Шварц