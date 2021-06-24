Ключевые темы конференции "Метинвеста" - безопасное рабочее пространство и минимизация критических рисков.

В Мариуполе состоялась конференция, на которой руководители всех предприятий группы "Метинвест" обсудили ключевые показатели по охране труда и промышленной безопасности.

В ходе мероприятия руководители обменивались опытом и анализировали связанные с травматизмом сложные кейсы.

Как подчеркнул гендиректор ММКИ Тарас Шевченко, обеспечение охраны труда – задача номер один перед каждым руководителем и каждым сотрудником предприятия.

Читайте также"Метинвест" нацелился на переход на технологии прямого восстановления железаТак, на "Метинвесте" со второго квартала 2021-го в новом формате активно внедряется система "Безопасное рабочее пространство": оцениваются опасности и меры по минимизации рисков на рабочих местах. На конференции руководители обменялись опытом введению данной системы.

Гендиректор Центрального ГОК группы "Метинвест" Дмитрий Шевчик, говоря о минимизации критических рисков, рассказал о блокировке опасных источников энергии.

Александр Мироненко, гендиректор "Запорожстали", рассказал о безопасности на ж/д транспорте. Так, на компании создали автоматизированную систему мониторинга состояния железнодорожных путей.

Меткомбинат "Азовсталь" презентовал кейс по газоопасным работам, которые, по словам директора по охране труда Сергея Калиниченко, хорошо зарекомендовали себя на предприятии.

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии меткомбината им. Ильича Олег Астафьев говорил о мероприятиях при работе на высоте.

"Реализация стратегии по охране труда и промышленной безопасности на всех предприятиях группы "Метинвест" – одна из наиболее приоритетных задач... Достижение нулевого травматизма - амбициозная цель, но ежедневно предотвращать травматизм - это задача абсолютно всех сотрудников предприятий", - подчеркнул директор департамента по охране труда и промышленной безопасности "Метинвеста" Дмитрий Костенко.

Напомним, весной 2020 года по результатам оценок первого отборочного этапа "Метинвест" вошел в тройку финалистов конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM). В финале конкурса компания одержала победу в категории "Программа изменений года".

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Автор: Иван Бойко