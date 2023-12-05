Была построена широкая сеть международных компаний, через которые удалось профинансировать отправление.

Две компании из Финляндии подозревают в экспорте в Россию продукции, что подпадает под санкции ЕС, на сумму более €3 млн. Речь, в частности, идет о почти 3500 дронах, пишет Yle со ссылкой на данные финской таможни.

Предварительное расследование обнаружило признаки того, что деятельностью могли руководить из России. Была построена широкая сеть международных компаний, через которые удалось профинансировать поставки.

Компании экспортировали товары из Финляндии. Схема предусматривала, что продукцию растаможивали для экспорта в другую страну. Одновременно таможенным органам сообщали, что товар направляется в Казахстан. Однако в ходе предварительного расследования удалось выяснить, что его направляли в Россию.

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По делу проходит шестеро подозреваемых. Один человек, который может стоять за двумя компаниями, уже находится в тюрьме. Остальные пятеро подозреваемых находятся на свободе в ожидании решения суда.

Таможня начала расследовать дело летом текущего года. Его планируют передать на рассмотрение суда в декабре.

Как Москва зарабатывает несмотря на санкции

Ранее УНИАН писал, что ценовые ограничения на российскую нефть фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода санкций. Трейдеры просто игнорируют предельные цены. К тому же усилия Запада подрывают лазейки в области переработки.

Сейчас страны ЕС обсуждают новые способы усиления выполнения санкций. Речь идет о новых обязанностях торговцев по предоставлению данных об отгрузке.

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