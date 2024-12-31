Отмечается, что новый президент США определенно ударит по импорту из Китая.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно угрожал пошлинами торговым партнерам. "Тарифная война" скорее всего будет, но это не безусловный факт.

Издание Financial Times пишет, что под "тарифной войной" следует понимать введение 10% пошлин по крайней мере на половину американского импорта к концу 2025 года.

Трамп определенно ударит по импорту из Китая, который составляет около 15% от общего объема импорта США. Мексика и Канада вместе составляют около 30%, и их лидеры Клаудия Шейнбаум и Джастин Трюдо или их преемники будут настаивать жесткой позиции вопросе иммиграции, чтобы предотвратить введение 25% пошлины Трампа.

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Другие торговые партнеры также будут пытаться договориться или предпримут ответные шаги. Со временем некоторые из них добьются успеха, но Трамп, вероятно, будет наслаждаться властью и доходами, чтобы избавиться от большинства пошлин к декабрю.

Трамп пригрозил партнерам пошлинами - последние новости

Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что введет новые пошлины в отношении товаров из ряда стран, как Китай и Мексика. Кроме того, он неоднократно обещал повысить пошлины на товары из ЕС.

20 декабря он заявил, что Европейский союз должен закупать американскую нефть и газ, чтобы компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

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