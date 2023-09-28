Потратить сертификат на приобретение нового жилья вместо разрушенного украинцам пока не удастся.

В государственном приложении "Дія" появились первые сертификаты в рамках программы "єВідновлення" для приобретения нового жилья вместо разрушенного российскими оккупантами. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня в рамках программы "єВідновлення" открываем просмотр жилищных сертификатов в "Дії". Благодаря им украинцы, чье жилье было полностью разрушено Россией, смогут приобрести новое. Все, кто подавал заявку через "Дію", в отдельной вкладке раздела "єВідновлення" смогут увидеть свой сертификат", - отметил Шмыгаль.

Однако потратить этот сертификат на приобретение жилья пока не удастся.

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По словам премьер-министра, полноценный запуск планируется уже в ноябре этого года. Министерство восстановления и Министерство цифровой трансформации подробно проинформируют о том, как сертификаты можно будет использовать.

"Однако уже сейчас есть возможность выбирать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство продолжает выплачивать целевые средства для ремонтов поврежденного жилья.

Восстановление поврежденного жилья в Украине

В мае этого года в Украине начала работу государственная программа "єВідновлення", по которой граждане имеют возможность получить компенсацию в размере до 200 тыс. гривен на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

С начала августа стартовал новый этап "єВідновлення". Так, украинцы могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество. Ранее украинцы могли подать заявление в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

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