Отмечается, что все продукты берутся в расчете на одного человека.

Многие украинцы в столь сложное время стараются экономить, ведь сложно предсказать, когда экстренно могут понадобиться деньги. При этом экономить на питании далеко не лучшая идея, ведь это тянет за собой проблемы со здоровьем.

Блогер bez_zaivyh_vytrat в своем Instagram рассказала, как приготовить вкусный полноценный ужин для одного человека всего за 30 гривень.

На одну порцию понадобится:

куриное бедро – примерно 16 гривень;

рис на развес – 5,5 гривни;

овощи (помидор, лук, огурец) – 8,5 гривни.

Рис – автор рекомендует басмати - тщательно промываем и варим до готовности. В это время солим курицу и отправляем на сковороду или в духовку до готовности. При этом овощи нарезаем на салат, который можна заправить подсолнечным маслом или сметаной.

Как максимально сэкономить деньги

Наши бабушки и дедушки жили во времена, когда экономия была необходимостью, да и нашим родителям не чуждо накопление денег. Сегодня стоит вспомнить их методы экономии, чтобы не только размно распоряжаться деньгами, но и отложить на "черный" день или долгожданную покупку. Ранее УНИАН назвал шесть старомодных советов, которые до сих пор работают.

Кроме того, стоит обратить внимание на древнее японское искусство экономии денег.

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