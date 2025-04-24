Украина теряет позиции на мировом рынке стали из-за логистики и пошлин, - СМИ

Рынок стали Украины в течение I квартала 2025 года показал разнонаправленные тенденции: производство основных видов продукции преимущественно выросло, внутреннее потребление и импорт также восстановились, а вот экспорт продукции замедлился. Среди основных факторов влияния - торговая политика США, удорожание логистики и государственная тарифная политика, указывает GMK Center.

"По итогам января-марта металлургические предприятия увеличили выплавку чугуна на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а выпуск стали вырос на 2,7% г./г. В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом, производство чугуна сократилось на 1,8%, а стали и проката выросло на 2,5% соответственно. Экспорт металлопродукции за этот период сократился на 11,2% г./г.: снижение произошло в основном из-за замедления экспортного спроса на полуфабрикаты", - указывают аналитики Центра.

Среди основных факторов влияния они называют торговую политику США: новые пошлины и антидемпинговые расследования ограничивают доступ украинской продукции к американскому рынку, влияя также на ценовую конъюнктуру в ЕС и Азии. Влияют на состояние отрасли также логистические трудности, в частности повышение тарифов на перевозки, высокая конкуренция со стороны азиатских производителей, и др.

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Основными экспортными рынками украинского металлопроката являются страны Европейского союза (77,9%), другой Европы (10,9%) и СНГ (6,7%). Среди металлургических импортеров первое место занимают другие страны Европы (59,4%), на втором ЕС (23,2%), на третьем - страны Азии (16,9%).

"Мы видим начало негативных тенденций из-за внутренних и внешних факторов, влияющих на украинский ГМК. Экспорт железной руды уменьшается, стабильные объемы выпуска стали и экспорта чугуна под угрозой. Негативные экономические тенденции, усилившиеся из-за торговых войн в Европейском Союзе, также влияют на объемы и цены украинского экспорта. Дополнительно негативное влияние ощутимо от агрессивной налоговой и тарифной политики правительства, что ухудшает ситуацию для ключевой отрасли промышленности - горно-металлургического комплекса", - отметил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 20-е место в рейтинге 71 страны-крупнейших производителей стали. Впрочем, уже в первом квартале нынешнего года мы опустились в этом рейтинге на 23 место.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.