Отмечается, что под удар попали саме известные суда "теневого флота".

Великобритания нанесла удар по "теневому флоту" Российской Федерации. Лондон ввел санкции в отношении пять судов и двух связанных с ними организаций, участвующих в транспортировке российского СПГ.

В пресс-службе британского правительства указано, что в санкционный список попали следующие суда:

Pioneer (IMO 9256602);

Asya Energy (IMO 9216298);

Nova Energy (IMO 9324277);

North Sky (ИМО 9953523);

SCF La Perouse (IMO 9849887).

Также под ограничения попали такие организации:

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Ocean Speedstar solutions OPC - оператор и управляющий Pioneer и Asya Energy;

White fox ship management - оператор и управляющий North Sky.

СПГ является важным источником финансирования войны РФ против Украине. Москва планирует увеличить свои доходы от продажи СПГ, стремясь увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8 до 20%.

Это первый случай, когда Великобритания ввела санкции напрямую в отношении судов, перевозящих СПГ.

Санкции Великобритании против России – последние новости

В этом году Великобритания, наряду с нашими союзниками в США и ЕС, ввела санкции против проекта "Арктик СПГ 2". С тех пор проект был вынужден сократить производство. Сегодняшние действия основываются на этом и направлены против судов и организаций, вовлеченных в российский сектор СПГ, которые участвуют в проектах, важных для будущего производства энергии в России.

Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским сектором СПГ, и мы будем продолжать бороться с этим важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине.

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