Великобритания нанесла удар по "теневому флоту" Российской Федерации. Лондон ввел санкции в отношении пять судов и двух связанных с ними организаций, участвующих в транспортировке российского СПГ.
В пресс-службе британского правительства указано, что в санкционный список попали следующие суда:
- Pioneer (IMO 9256602);
- Asya Energy (IMO 9216298);
- Nova Energy (IMO 9324277);
- North Sky (ИМО 9953523);
- SCF La Perouse (IMO 9849887).
Также под ограничения попали такие организации:
- Ocean Speedstar solutions OPC - оператор и управляющий Pioneer и Asya Energy;
- White fox ship management - оператор и управляющий North Sky.
СПГ является важным источником финансирования войны РФ против Украине. Москва планирует увеличить свои доходы от продажи СПГ, стремясь увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8 до 20%.
Это первый случай, когда Великобритания ввела санкции напрямую в отношении судов, перевозящих СПГ.
Санкции Великобритании против России – последние новости
В этом году Великобритания, наряду с нашими союзниками в США и ЕС, ввела санкции против проекта "Арктик СПГ 2". С тех пор проект был вынужден сократить производство. Сегодняшние действия основываются на этом и направлены против судов и организаций, вовлеченных в российский сектор СПГ, которые участвуют в проектах, важных для будущего производства энергии в России.
Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским сектором СПГ, и мы будем продолжать бороться с этим важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине.