По словам Лазебной, необходимо стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение.

В трети украинских семей, получающих государственную помощь, есть трудоспособные неработающие лица.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью одному из украинских СМИ, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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"Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – цитирует Лазебную пресс-служба министерства.

По словам Лазебной, необходимо стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение.

"Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", – цитирует Лазебную пресс-служба министерства.

По данным министра, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.

"Трудоустроено на 101,5 тыс. меньше, чем уволено – это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости", – цитирует Лазебную пресс-служба министерства.

Что этому предшествовало

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для усиления защиты малообеспеченных семей.

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Автор: Богдан Слуцкий