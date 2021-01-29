3,4% предложили бы свою помощь в препятствовании противоправной деятельности.

Уровень критического отношения населения Украины к проблеме контрабанды является низким, в частности, только 5% украинцев захотели бы уволиться из компании, которая занимается контрабандой.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского института будущего.

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Как сообщил эксперт института по международной и внутренней политике Игорь Тышкевич в ходе онлайн-презентации результатов исследования, было проведено более 60 глубинных интервью с представителями местной власти, бизнеса, таможенных органов по обе стороны границы.

"Население все же оправдывает контрабандные схемы, имея с них прибыль, а уровень критического отношения к этой проблеме низкий. Например, только 5% работников захотели бы уволиться из компании, которая занимается контрабандой, 5% написали бы анонимное письмо и только 3,4% предложили свою помощь в препятствовании противоправной деятельности", - отметил Тышкевич.

По его словам, население преимущественно отмечает уменьшение количества контрабандных товаров в торговле. Однако граждане продолжают массово перевозить товары через границу в виде личной клади.

«Наибольшее количество граждан вовлечено в так называемые схемы «пиджаки», когда граждане перевозят товары через границу в виде личной клади», - отметил эксперт.

Также Тышкевич рассказал, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в международную торговлю. Это проявилось, в частности, в уменьшении количества импортных товаров в торговых точках на территории Украины и в увеличении их цены.

По данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

Индекс восприятия коррупции

В январе 2021 года Украина набрала 33 балла из 100 возможных и заняла 117 место из 180.

В январе 2020 года Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180.

В рейтинге за 2018 год Украина занимала 120 место.

Безработица в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляли 56%, мужчины - 44%.

В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча были трудоустроены до обретения официального статуса.

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Автор: Богдан Слуцкий