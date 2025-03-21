Германия конфисковала танкер, который обнаружили вблизи северного побережья европейской страны в январе этого года. Об этом сообщает Der Spiegel.
Таким образом, судно и его груз, который состоит из примерно 100 тыс тонн нефти на сумму около 40 млн евро, становятся собственностью Германии.
В Берлине считают, что судно, которое шло под флагом Панамы, является частью так называемого "теневого флота", помогающего Москве обходить западные санкции. Ранее Eventin включили в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ.
Москва уже прокомментировала ситуацию, заявив, что "не имеет данных о конфискованном танкере".
"Я, к сожалению, не имею никакой информации относительно этого танкера. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных по этому поводу", - заявил журналистам путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По данным российских СМИ, Eventin вышел из порта Усть-Луга 6 января и отправился в Египет. 10 января у танкера отказали системы электропитания и двигатель. Позже судно отбуксировали на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген.
"Теневой флот" - последние новости
Среди европейцев растет недовольство из-за действий РФ. Как недавно сообщалось, страны Европы ведут кулуарные переговоры по захвату российских танкеров, которые используют для экспорта нефти.
Этому предшествовал захват финнами судна Eagle S, которое подозревают в нанесении вреда подводной линии электроснабжения, соединяющей Эстонию и Финляндию.
Также напомним, в прошлом году сотрудница Atlantic Council Элизабет Броу заявила, что Москва может задействовать "теневой флот" для военных перевозок. По словам специалиста, Соединенные Штаты должны наращивать собственные возможности морского транспорта.