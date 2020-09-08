Однако часть таких недобросовестных участников торгов пока еще существует, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что государство уничтожило почти 90% тендерных "троллей", которые блокировали тендерные процедуры и не давали, среди прочего, оперативно строить инфраструктурные объекты.

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Об этом он сказал журналистам во время сегодняшнего рабочего визита в Сумскую область, когда комментировал низкие темпы реализации программы "Большая стройка" в регионе.

"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и годами зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, мы их, в принципе, всех "уничтожили", осталось несколько", - сказал Зеленский.

Как вредят тендерные "тролли"

Президент отметил, что тендерные "тролли" не могут смириться с тем, что больше не могут выиграть тендеры, и борются, как могут, для чего демпингуют с ценами, блокируют торги заявлениями в Антимонопольный комитет, а также используют суды, чтобы останавливать строительство.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Ранее на одном из совещаний Зеленский обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров.

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Автор: Дмитрий Шварц