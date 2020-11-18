У СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда.

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу акционеров «Мотор Сич» и обязал Службу безопасности Украины рассмотреть их ходатайство о закрытии уголовного дела. У СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда.

«Адвокаты иностранного инвестора еще в октябре 2020 года подали ходатайство к СБУ с обоснованием принятия законного решения о закрытии уголовного производства из-за абсолютной надуманности обстоятельств совершения уголовного преступления. В ходатайстве были опровергнуты все претензии правоохранительных органов, подробно описана законность действий иностранного инвестора и негативное влияние досудебного расследования на предприятие», — рассказал Александр Максименко, адвокат акционеров «Мотор Сич».

Ранее следователь СБУ проигнорировал ходатайство иностранного инвестора о закрытии уголовного производства, касающегося обстоятельств приобретения акций ПАО «Мотор Сич». На протяжении нескольких лет данное уголовное дело не расследуется — оно так и осталось «фактовым», в нем нет подозреваемых. Тем не менее, это уголовное дело стало одним из оснований для арестов акций «Мотор Сич» и блокирования нормальной деятельности компании.

«Только сегодня в открытом судебном заседании с участием следователя, суд заслушал доводы адвокатов и обязал СБУ принять решение о возможности закрытия уголовного производства с учетом позиции акционеров ПАО "Мотор Сич" в течение 72 часов с момента получения судебного решения», — рассказал адвокат.

Тем временем, китайские инвесторы «Мотор Сич» подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере $ 3,5 млрд c тремя ведущими международными юридическими компаниями — WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы инвесторов в международном арбитраже.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). В сообщении они указывают, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием — экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров «Мотор Сич» безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырех арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева и его топ-менеджеров.

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Автор: УНИАН