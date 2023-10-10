Стало известно, способны ли операторы обеспечить трехсуточную автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам.

Операторы мобильной связи в Украине оказались не готовы к длительным блэкаутам. К такому выводу пришла Нацкомиссией государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) после проведения внеплановых проверок

Так, отмечается, что по результатам восьми внеплановых проверок в компаниях Киевстар, Vodafone Украина и lifecell было установлено, что мобильные операторы не способны обеспечить трехсуточную автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам.

"НКЭК дважды шла навстречу операторам и своим решением продлевала сроки устранения нарушений, указанных в предписаниях, на дополнительных 30 дней… Каждый из поставщиков за это время должен был принять все необходимые меры для обеспечения своей сети автономностью по всем определенным точкам во всех областях Украины. В установленные сроки каждый из операторов сообщил об успешном устранении нарушений, выявленных в ходе проверок", - говорится в сообщении.

Однако, крайняя проверка готовности сети к трехдневному блэкауту в компании lifecell установила неспособность оператора обеспечить связью критически важные объекты. Комиссия предписала устранить выявленные нарушения в течении 20 дней.

"Выполнение требований предписания проверяется комиссией, и в случае невыполнения рассматривается вопрос о наложении штрафных санкций на оператора", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - прогноз

Как писал УНИАН, скорее всего, во время следующей зимы Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии. Не было достаточно ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме. А это означает, что украинцы проведут еще больше долгих ночей без света, тепла и воды.

Известно, что в течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

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