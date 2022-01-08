Эксперты озвучили прогнозы.

В нынешнем году в Украине популярными будут специальности IT-специалистов, медиков, менеджеров по продажам, логистике и финансового сектора.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные аналитиков.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Русланы Березивской, в 2021 году больше всего вакансий увеличилось в сфере продаж. Подобная тенденция, прогнозирует она, сохранится и в наступившем году.

"За счет продуктового ритейла и развития e-commerce будет продолжаться увеличение вакансий. Возрастет спрос на специалистов по закупкам, логистов, работников call-центров", - говорит она.

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В свою очередь эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым прогнозирует, что спрос вырастет на сотрудников разного звена в сферах производства и аграрного бизнеса.

"В этих секторах всегда будет спрос не только на узкопрофильных специалистов: технологов, инженеров, разработчиков, – но и на обычный персонал. Это касается рабочих специальностей, где не нужно высшего образования, и где может трудоустроиться каждый человек", - поясняет она.

Ранее Бардадым прогнозировала, что рынок труда в Украине в 2022 году должен оживиться после "турбулентного" 2021-го.

Как сообщал УНИАН, в 2021 году работодатели чаще всего искали специалистов для работы в таких сферах как продажи, IТ и банки и инвестиции.

Самое большое количество вакансий в 2021 году было открыто для специалистов в сфере продаж, где количество предложений возросло на 137% (57,4 тыс. вакансий). Второе место занимает IТ-сфера с ростом на 91% (50,1 тыс.), третье – банки и инвестиции с ростом на 157% (26,1 тыс.).

В топ-5 по количеству вакансий в этом году также вошли сферы маркетинга и рекламы, где количество предложений возросло на 68% (22,3 тыс.) и транспорта и логистики с ростом на 174% (20,2 тыс.).