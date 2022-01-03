Рынок труда в Украине в 2022 году должен оживиться после "турбулентного" 2021-го, считает эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Мне кажется, 2021 год был турбулентным в сравнении тем, что было в 2020-м в начале пандемии - когда все массово закрывались, переводили людей на неполный день, то есть временем, когда было мало вакансий и много соискателей. 2021-й год это немного сравнял, и в 2022 году можем надеяться, что будут больше зарплаты и больше вакансий, бизнесы будут расширяться", - говорит она.
По словам эксперта, кроме сферы IT в Украине популярными будут агробизнес и производство.
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"Для Украины это очень популярные сферы, где можно развиваться и искать себе работу", - отмечает она.
Ранее сообщалось, что в 2021 году работодатели чаще всего разыскивали специалистов для работы в таких сферах как продажи, IТ и банки и инвестиции.
Самое большое количество вакансий в 2021 году было открыто для специалистов в сфере продаж, где количество предложений возросло на 137% (57,4 тыс. вакансий). Второе место занимает IТ-сфера с ростом на 91% (50,1 тыс.), третье – банки и инвестиции с ростом на 157% (26,1 тыс.).
В топ-5 по количеству вакансий в этом году также вошли сферы маркетинга и рекламы, где количество предложений возросло на 68% (22,3 тыс.) и транспорта и логистики с ростом на 174% (20,2 тыс.).