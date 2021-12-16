В топ-5 по количеству вакансий в этом году также вошли сферы маркетинга и рекламы и транспорта.

В 2021 году работодатели чаще всего разыскивали специалистов для работы в таких сферах как продажи, IТ и банки и инвестиции.

Такие данные представили аналитики кадрового портала grc.ua на пресс-брифинге.

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Самое большое количество вакансий в 2021 году было открыто для специалистов в сфере продаж, где количество предложений возросло на 137% (57,4 тыс. вакансий).

Второе место занимает IТ-сфера с ростом на 91% (50,1 тыс.), третье – банки и инвестиции с ростом на 157% (26,1 тыс.).

В топ-5 по количеству вакансий в этом году также вошли сферы маркетинга и рекламы, где количество предложений возросло на 68% (22,3 тыс.) и транспорта и логистики с ростом на 174% (20,2 тыс.).

Аналитики отметили, что при этом компании по пассажирским перевозкам почувствовали на себе проблемы, вызванные карантинными ограничениями, но количество грузовых перевозок увеличилось, за счет чего эта профессиональная область показала такой прирост вакансий.

Меньше вакансий в 2021 году открывалось в таких сферах как страхование, высший менеджмент и юридические услуги. В этих областях был незначительный прирост предложений.

В то же время спортивные клубы и салоны красоты показали значительное уменьшение вакансий: количество предложений уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, на 41%.

Средняя зарплата в Украине:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 18,7% - до 14 тыс. 239 грн.

1 ноября 2021 года Нацбанк прогнозировал, что номинальная заработная плата в Украине в текущем году вырастет на 19,2%, а реальная (с вычетом инфляции) - на 9,1%, однако в последующие два года прогнозируется замедление темпов роста номинальной и реальной зарплаты граждан.

По состоянию на 2 декабря 2021 года почти половина работодателей (48,9%) планировали повысить зарплату работникам в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий