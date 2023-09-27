Опендатабот, известный сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра, опубликовал первый индекс топовых предприятий Украины, в который попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией (ТОП 10 компаний в каждой из категорий). В рейтинг попали сразу девять предприятий Группы Метинвест Рината Ахметова.

Так, в первую редакцию индекса попали: "Запорожсталь" (№1), "Каметсталь" (№3) и "Запорожкокс" (№7) в категории "Перерабатывающая промышленность"; "Шахтоуправление Покровское" (№3), ЦГОК (№7), Северный ГОК (№8), ИнГОК (№9) в категории "Добывающая промышленность"; Метинвест-СМЦ (№9) в категории "Оптовая торговля", и управляющая компания Метинвест Холдинг – №2 в категории "Научная и техническая деятельность".

При составлении Индекса Опендатабота были учтены как финансовые показатели (финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, в перечень не попали изъятые подсанкционные компании или же бизнесы, имеющие владельцев из Российской Федерации. Также в индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или же политиками, которые обязаны декларировать свои прибыли.

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"Цель создания индекса Опендатабота - предоставить простой и понятный инструмент для оценки украинского бизнеса, в частности, с разрезом на отрасли и регионы. Это не прикладное средство для точного экономического анализа, а способ показать Украине и миру возможности и перспективы нашей страны", – комментирует основатель Опендатабота Алексей Иванкин.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания Метинвест направила на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилетов, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей.

Также Метинвест является одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию: защитники получили более 1500 дронов, почти 2 000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и 441 автомобиль различного назначения, в том числе почти 100 "скорых". Кроме того, компания учредила инициативу "спасаем жизнь", которая предоставляет украинцам гуманитарную помощь и развивает направление протезирования для людей, потерявших конечности из-за войны.