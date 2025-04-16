По словам министра финансов США, стороны очень близки к подписанию соглашения.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его словам, на прошлых выходных Украина выступила по этому вопросу с контрпредложением, поэтому переговоры до сих пор продолжаются.

"Мы очень, очень близки. Соглашение может быть подписано уже на этой неделе", - отметил он.

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Один из собеседников издания добавил, что переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными.

"Но США по-прежнему рассматривают соглашение как возможность окупить расходы в Украине за счет доходов от фонда, размер которого в последнем проекте все еще не определен", - цитирует Bloomberg слова собеседника.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее The New York Times сообщало, что США выдвинули более строгие условия в соглашении о ресурсах с Украиной. По информации журналистов, США требуют прибылью от ресурсов вернуть миллиарды долларов за всю предоставленную ранее помощь без каких-либо гарантий безопасности.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что принципиально для Украины в переговорах о полезных ископаемых с США. Он отметил, что соглашение является взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон и не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

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