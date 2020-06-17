СМИ узнали, кто провел скандальную закупку топлива от "Укрзализныци" (видео)

25 мая Хозяйственный суд столицы запретил «Укрзализныце» проводить закупки горюче-смазочных материалов. Причем в филиале «Центра обеспечения производства» УЗ, где и проводили скандальные тендеры, об этом постановлении известно: с решением суда ознакомили заместителя директора Юрия Шиганова.

Получается, что он знал о судебном запрете и сознательно пошел на нарушение норм закона, проводя торги? Об этом говорится в сюжете Марии Гураль, сообщает "СтопКор".

За ответами журналисты направились к Шиганову. Однако, кроме охранника учреждения, больше ни с кем так и не удалось пообщаться.

Интересно, что на тот момент господин Юрий находился в учреждении, что подтвердили в приемной, однако к медийщикам он так и не вышел. А чтобы спровадить активистов и журналистов из здания, на охране устроили настоящий спектакль, который удивил даже правоохранителей, отмечают журналисты.

"Сам же Юрий Шиганов уже неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях относительно хищений государственных средств на закупках «Укроборонпрома», которые нанесли государству ущерб на 250 миллионов гривень", - пишут СМИ.

"Не менее закрытым оказался и департамент планирования и ожидания цен в сфере закупок УЗ, который собственно и инициировал проведение «смазочного» тендера. Больше недели заместитель руководителя Таисия Олийнык то игнорирует активистов и журналистов, то вообще не появляется на работе", - добавили журналисты.

По состоянию на сегодня все приезды съемочной группы "СтопКора" в ее офис и попытки договориться о встрече так и не увенчались успехом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram