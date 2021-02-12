Херд ранее была одним из руководителей и учредителей Tinder.

Основательница сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд после IPO компании увеличила состояние до $1,6 млрд.

Читайте такжеСостояние Илона Маска выросло на $11 миллиардов за неделюКак подсчитал Forbes, она стала самой молодой женщиной, чье состояние превышает $1 млрд. Херд 31 год.

Уитни Вульф Херд принадлежит 11,6% Bumble. В четверг стартовала торговля акциями компании на Nasdaq. Цена акции на открытии выросла на 77% — до $76.

Херд ранее была одним из руководителей и учредителей Tinder. Она ушла из компании в 2014 году и подала в суд на бывшего начальника. Она обвиняла его в угрозах, передает kommersant.

Что такое Bumble

Bumble - это социальное приложение на основе местоположения, которое облегчает общение между заинтересованными пользователями.

Bumble отличается от других сервисов тем, что первыми писать сообщения могут только женщины.

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Автор: УНИАН