Европа профинансировала Россию на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году через импорт алюминия.

Европейские производители алюминия при поддержке четырех стран Евросоюза требуют от ЕС ввести эмбарго на импорт металла из России в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает Politico.

Отмечается, что даже через два года после того, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, Европа все еще импортирует 9 процентов алюминия из России, таким образом профинансировав Россию на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году.

Впрочем, дипломаты ЕС отметили, что вряд ли полный запрет на металл введут до 24 февраля, потому что предложение Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, скорее всего, встретит сопротивление со стороны таких промышленных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен.

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Кроме того, европейские промышленные потребители также выступают против санкций на алюминий. Как заявила в декабре группа промышленных потребителей ЕС FACE, это стало бы "своеобразной экономической тактической ядерной бомбой". От имени итальянской, немецкой и других производственных отраслей ЕС она утверждала, что "санкции не должны использоваться в качестве оружия".

Новый пакет санкций против РФ

5 февраля стало известно, что в новом, 13-м пакете санкций от Европейской комиссии, не будет новых запретов на импорт из РФ. Предложение Еврокомиссии должно расширить перечень российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения. Впрочем, после принятия 13-го пакета Еврокомиссия может предложить следующий, в котором уже могут быть введены новые запреты на импорт из РФ.

6 февраля сообщалось, что согласно 13-му пакету европейских санкций против России Евросоюз хочет ограничить поездки российских дипломатов по стране, в которой они аккредитованы. Таким образом планируется запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне.

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