Вертикаль Государственной фискальной службы состоит из "своих людей" на ключевых постах, которые заинтересованы в "сливе" борьбы с теневыми рынками.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Из публикаций в прессе стало известно, что некто Андрей Гмырин – бывший замначальника БЭП города Киева и сотрудник Миндоходов во времена Януковича – фактически управляет ключевыми подразделениями центрального аппарата ГФС и рядом региональных офисов через Владимира Ткаченко – начальника ГУ по борьбе с финансовыми преступлениями", - утверждает Холодов.

По его словам, ключевые посты в ГФС занимают люди, приближенные к Ткаченко, а именно:

Виталий Ясинский – начальник главного управления внутренней безопасности ГФС.

Виталий Беспятчук – и.о. замначальника ГУ ГФС в Киеве.

Ярош – первый зам Ткаченко в главном управлении по борьбе с финансовыми преступлениями.

Вадим Шубин – и.о. начальника ГУ ГФС Киева.

Любомир Лоневский – и.о. начальника ГУ ГФС во Львове.

Владимир Костенко – советник Мельника. Он тоже, кстати, до 2014 года работал в Миндоходов.

Сергей Копица – и.о. начальника ГУ ГФС в Киевской области.

Максим Резниченко – начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

"В 2013 году нынешний глава ГФС Вадим Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным в Миндоходов и сборов, которое возглавлял беглый Александр Клименко. ... Вот так сегодня создана вертикаль в ГФС из "своих людей" на ключевых постах. Как утверждают СМИ, таким образом Гмырин полностью контролирует Мельника", - пишет Холодов.