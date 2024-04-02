Указывается на необходимость того, чтобы альянс во главе с США наконец пересмотрел свои меры по сдерживанию Путина.

Защищенная от санкций экономика России помогает ей избежать поражения в Украине. Сопротивление режима Путина западным санкциям продолжает удивлять, пишет научный сотрудник и приглашенный лектор в Королевском колледже Лондона в статье для Politico.

"США и союзники понимают, что их меры могли бы быть более жесткими - например, нынешнее ограничение цен на российскую нефть ограничивает экспорт в Европу. И все же еще зимой 2023 года ожидалось, что эта политика может подорвать военные усилия Кремля, потому что история показывает, как угроза долларовых санкций помогала остановить вторжение на корню. Но хотя доллар и сегодня может иметь международное экономическое превосходство, недавнее улучшение военных показателей России, несмотря на санкции, доказывает, что США больше не могут отменить действия, которые им не нравятся, простым росчерком пера министра финансов", - пишет автор.

Он напоминает, что лишь частичное воздействие санкций, введенных Западом против России, является преднамеренным:

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"Продолжение поставок российских углеводородов рассматривается большинством международных лидеров как необходимое условие стабильности мирового энергетического рынка, и это мнение молчаливо разделяют США и ЕС".

К примеру, особенно морской экспорт сырой нефти, который достиг максимума почти в 3,5 миллиона баррелей в день в 2023 году, был поддержан некоторыми европейскими судоходными компаниями, к большому сожалению Украины, отметил Самир Пури.

"Разрушительный изоляционизм американских правых, неспешный подход Европы к борьбе с империализмом Путина, санкции, которые раздражают Кремль, но не препятствуют ему, - все это делает изгнание России с Донбасса, и уж тем более из Крыма все более маловероятной перспективой", - считает автор, предполагая оккупацию новых территорий Украины прежде, чем "альянс во главе с США наконец пересмотрел свои меры по сдерживанию Путина".

Работают ли санкции Запада против России - что сообщалось

Напомним, недавно в Reuters указывали, что Путин "выигрывает войну на истощение" против Украины, и что он может пересмотреть свою позицию, если Запад сможет прижать российские нефтяные доходы, но это будет трудно сделать.

Отмечалось, что даже если поступления от продажи углеводородов останутся на том же уровне, российское правительство будет вынуждено притеснять своих граждан. Экономика перегревается, поскольку Путин вливает больше денег в военные усилия. Расходы на оборону, которые в этом году предусмотрены на уровне 10,8 триллиона рублей (118 миллиардов долларов), утроились с начала войны. Инфляция составляет 7,7%, а также ощущается острая нехватка рабочей силы.

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