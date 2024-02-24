Путин поставил российскую экономику на военные рельсы, а Россия выжила благодаря Китаю.

Президент Владимир Путин все еще борется с попытками США и Европы подорвать экономику РФ. Кремль наращивает расходы на оборону и находит клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить потерянных партнеров на Западе.

"Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - цитирует историка Николас Малдер из Корнельского университета издание Washington Post.

Как санкции повлияли на экономику России

Финансовые санкции и запреты на экспорт увеличили расходы на ведение войны для Путина. В долгосрочной перспективе, по мнению американских чиновников и независимых экономистов, ограничения сделают Россию беднее, технологически более отсталой и более зависимой от государства в управлении экономикой. Однако санкции не привели к экономическому коллапсу и не убедили Кремль отказаться от своих планов

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Путин превратил Россию в гарнизонное государство, переориентировав экономику для обслуживания военных, пока гражданское население России боролось с высокими ценами. Тем не менее, нынешняя ситуация - это не то, чего ожидали Белый дом и его европейские союзники.

Валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2%, что намного меньше 15% падения, предсказанного Институтом международных финансов, промышленной группой из Вашингтона. А в прошлом году Россия восстановилась и ее экономика росла быстрее, чем в США.

Ожидается, что темпы роста экономики России в этом году составят 2,6% в год, что значительно выше предыдущих прогнозов, по сравнению с 2,1% в США, сообщил в прошлом месяце Международный валютный фонд.

Война изменила объем торговли России с внешним миром на несколько сотен миллиардов долларов, особенно в отношении энергетических и технологических товаров. До конфликта Россия поставляла в Евросоюз половину угля, 40% природного газа и около четверти сырой нефти. Большая часть этой торговли испарилась.

В конце 2022 года администрация Байдена разработала план ограничения цен, призванный ограничить доходы от продажи российской нефти без увеличения цен на бензин в США. Согласно этому плану, нефть, поставляемая западными танкерами или застрахованная западными компаниями, не могла продаваться дороже 60 долларов за баррель, то есть по цене ниже рыночной.

Несмотря на то, что этот механизм не всегда соблюдался, за последние два года он стоил России около 50 миллиардов долларов, говорится в новом докладе Криса Миллера, Ника Кумлебена и Кэролайн Новак из Американского института предпринимательства.

Аналогичным образом иссякли традиционные источники импортных товаров, особенно высокотехнологичной продукции военного назначения. Однако некоторые санкционные товары из Европы еще попадают к российским покупателям через Центральную Азию.

Экспорт в Россию

Экспорт из стран ЕС в Россию резко упал после введения санкций весной 2022 года, но в то же время выросли поставки в небольшие соседние страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, согласно анализу Робина Брукса, бывшего главного экономиста Института международных финансов.

За первые 10 месяцев 2023 года ЕС экспортировал в Россию товаров на 32 миллиарда долларов, по сравнению с более чем 82 миллиардами долларов за тот же период в 2021 году. Поставки товаров из ЕС в страны Центральной Азии за тот же период резко выросли - почти до 31 миллиарда долларов с примерно 18 миллиардов долларов.

Если эти европейские товары пойдут через Центральную Азию в Россию, как считают многие экономисты, то они компенсируют примерно четверть того, во что обошлись российской экономике санкции.

Но самая важная помощь России приходит из Китая. По данным китайской таможни, объем двусторонней торговли между странами в 2023 году достиг рекордной отметки в 240 миллиардов долларов, увеличившись со 147 миллиардов долларов до войны.

По словам экономиста Хели Симолы из Института развивающихся экономик Банка Финляндии, китайские компании восполняют поставки токарных станков и машин для производства полупроводников. В то же время россиянам не удается заключить выгодные сделки. По сравнению с первой половиной 2021 года РФ в 2023 году заплатили на 78% больше за китайские товары, такие как станки, в то время как другие покупатели заплатили на 12% больше, сообщает Банк Финляндии.

Турция, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты также поставляют в Россию необходимые товары. Во многих случаях Москва платит больше за товары более низкого качества. РФ также не смогла найти новых поставщиков товаров военного назначения. Навигационные приборы, базовые станции передачи данных и измерители напряжения остаются дефицитом, сообщает Банк Финляндии.

Как России удалось выжить

Ключом к удивительной экономической стойкости России стали крупные суммы расходов на оборону. По данным Банка Финляндии, в этом году расходы на оборону России составят 28% госбюджета РФ, поскольку война против Украины продолжается. Это более чем в два раза превышает долю государственных расходов США на военные нужды.

Эти средства способствуют росту производства пуль, бомб и снарядов для армии РФ, а также обеспечивают зарплату миллионам россиян, которые подпитывают экономику.

В этом месяце Путин заявил, что за последние 18 месяцев было создано более 520 тысяч рабочих мест на оружейных заводах. Безработица в России находится на рекордно низком уровне, но это объясняется еще и тем, что война забрала сотни тысяч молодых людей на военную службу, в результате чего российская промышленность испытывает нехватку рабочих рук.

Инфляция в 2023 году подскочила выше 7%, что заставило Центробанк поднять основную процентную ставку до 16%. Около 1 миллиона молодых россиян покинули страну, что является "утечкой мозгов", которая негативно скажется на будущем страны.

Путин может раскошелиться на вооруженные силы, отчасти благодаря тому, что России удалось обойти ограничения на продажу нефти. Правительство имеет скромный дефицит бюджета, который финансируется за счет продажи гособлигаций на внутреннем рынке и использования средств российского фонда национального благосостояния.

По данным S&P Global, доходы от продажи нефти и газа в 2023 году составили 99 миллиардов долларов, что примерно на четверть меньше, чем годом ранее.

По данным Международного энергетического агентства, Индия сейчас покупает у России 1,9 миллиона баррелей в день, в то время как в 2021 году почти ничего не покупала. Китай покупает больше, 2,3 миллиона баррелей, но Пекин и до войны был одни из главных покупателей.

Санкции против России - последние новости

Администрация нынешнего президента Джо Байдена объявила 23 февраяля ряд санкций из-за смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Среди ограничений - важнейшие узлы в цепи снабжения российских вооруженных сил, в том числе две из 50 крупнейших компаний страны - энергетическая Suek и горнодобывающая "Мечел", а также более двух десятков компаний за пределами России, которые помогали Кремлю уклоняться от санкций, и "Газпром космические системы", управляющая спутниковой сетью, используемой российскими вооруженными силами.

Американские власти также усилили контроль за российской нефтяной промышленностью, внеся в черный список государственную судоходную компанию "Совкомфлот".

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