Спрос на российские активы в Великобритании, которые будут конфискованы и проданы для поддержки военных усилий Украины, резко возрос.

Режим Владимира Путина владеет роскошной недвижимостью по всему Лондону. Ее стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Издание The Telegraph пишет, что журналисты обнаружили 10 объектов недвижимости, принадлежащих России, в самых элитных районах британской столицы. Отмечается, что недвижимость в запущенном состоянии, а соседи сообщили, что некоторые из них пустуют уже несколько лет, но ранее там жили русскоговорящие люди.

При этом в документах на право собственности на некоторые объекты недвижимости есть предупреждение о том, что они не могут быть проданы без согласия Украины.

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Хайгейт - 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 2,97 миллиона долларов)

Недалеко от кладбища, где похоронен Карл Маркс, и прудов Хэмпстед-Хит на холме в северной части Лондона находится дом, принадлежащий РФ. Поблизости также находятся офис атташе по вопросам обороны и торговая делегация, рядом с которой когда-то жил Джон Бетджеман, и которую власти Великобритании ранее называли "логовом шпионов".

Сейчас дом в запущенном состоянии, а соседи сообщили, что он пустует как минимум "несколько лет". Дорожка и подъездная аллея заросли сорняками, а черные металлические ворота закрыты на висячий замок.

Соседка сообщила, что дом по-прежнему принадлежит Российской Федерации и что ей периодически приходится звонить в торговую делегацию, чтобы попросить их разобраться с деревьями.

Хайгейт - 2,3 миллиона фунтов стерлингов (около 2,85 миллиона долларов)

Примерно в 80 ярдах за углом находится еще один связанный с Россией участок, переживающий не лучшие времена. Сад зарос травой и полевыми цветами, а с внешних стен облупилась краска. Это один из четырех домов в частном поместье, которое, как считается, принадлежит России.

Соседка рассказала, что расположенная неподалеку российская торговая делегация время от времени присылает кого-нибудь подстричь траву. Она добавила, что соседний дом принадлежит британским спецслужбам, так что они могут "присматривать друг за другом".

Дом оценивается примерно в 2,3 миллиона фунтов стерлингов. Одна из соседок сказала, что за последние 35 лет она не видела, чтобы кто-то входил или выходил.

Третий сосед сказал: "Слышали истории о том, как люди, въехав в дома в этом районе, находили на чердаке оборудование для слежки".

Кенсингтон - 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 1,86 миллиона долларов)

Во внутреннем дворике здания из красного кирпича растут комнатные растения и припаркован Volkswagen с дипломатическими номерами. Дом расположен в районе, где за последний год квартиры продавались в среднем за 1 487 000 фунтов стерлингов.

На стене, ведущей к входной двери, нарисована фреска, на которой установлены две видеокамеры и золотая табличка, подтверждающая, что здание является "постоянным представительством Российской Федерации при международной морской организации".

Мужчина средних лет с русским акцентом, одетый в белый жилет, подтвердил, что работает в международной морской организации от имени России. Он также сказал, что здание по-прежнему принадлежит РФ, а его жильцы - русские "сверху донизу".

Холланд Парк - 1,65 миллиона фунтов стерлингов (более 2 миллионов долларов)

Этот дом находится на улице, где квартиры продаются за 1,65 миллиона фунтов стерлингов, среди жителей которой есть Эд Ширан и Элтон Джон.

Чем владеют российские пропагандисты - последние новости

Известные российские пропагандисты, которые называют себя патриотами России, владеют безумно дорогой недвижимостью на родине и за рубежом. Так, 10 известных телепропагандистов владеют недвижимостью на 2,5 миллиарда рублей.

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