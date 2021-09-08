Такая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Верховная Рада Украины приняла закон об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных и коммунальных компаниях" (№3952) проголосовали 324 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В частности, внесены изменения в Закон Украины "О защите персональных данных" и Закон Украины "О доступе к публичной информации", которыми предусмотрено, что не относится к информации с ограниченным доступом информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или муниципального имущества, структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, руководителя, заместителя руководителя, члена наблюдательного совета государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, что имеет целью получение прибыли, лица, которое постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества.

В частности, речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

Определенные в законе лица отнесены к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Закон обязывает госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Надя Пришляк