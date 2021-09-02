Кабмин сократил период учета премий и других дополнительных выплат при расчете средней зарплаты.

Правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

Такое решение было принято на заседании Кабмина.

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В частности, Кабмин сократил период учета премий и других дополнительных выплат при расчете средней зарплаты.

Что изменилось:

При расчете средней зарплаты теперь будут учитываться премии и стимулирующие выплаты за один месяц и более.

В предыдущей редакции распоряжения о механизме расчета средней зарплаты от 9 декабря 2020 года учитывались премии, выплаченные за два месяца и более.

Также документ предлагает обеспечить механизм перерасчета средней зарплаты сотрудников, которые с 12 декабря 2020 года не получали премии и дополнительные выплаты.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная зарплата:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Автор: Елена Коваленко