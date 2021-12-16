Закон ставит целью формирование благоприятных предпосылок для эффективного использования механизма публичных закупок.

Верховная Рада приняла закон, направленный на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок ProZorro.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" проголосовали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Закон ставит целью формирование благоприятных предпосылок для эффективного использования механизма публичных закупок как средства стимулирования развития отечественной промышленности и предпринимательства, сохранения существующих и создания новых рабочих мест, а также привлечения инвестиций.

Согласно пояснительной записке, в Украине на десять лет будут установлены новые особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров путем внесения изменений в закон "О государственных закупках" для совершенствования процедуры оценки тендерных предложений. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении государственных закупок.

"К участию в государственных закупках допускаются предметы закупки, определенные этим законом, только в случае, если степень локализации их производства в Украине превышает, либо равняется соответствующей степени локализации их производства в Украине", - сказано в пояснительной записке.

Принятым законом предусматривается, что степень локализации производства предметов закупки в Украине определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственных закупок в порядке и по методике, установленной Кабинетом министров.

Изменение работы системы ProZorro:

Верховная Рада в июле 2020 года приняла за основу законопроект, направленный на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок ProZorro.

По мнению экспертов Киевской школы экономики (KSE), принятие закона о локализации в госзакупках (предпочтение украинским производителям) может нанести 600 млн долл. убытков украинской экономике, или потерю около 0,5% ВВП Украины.

Эксперты KSE отмечали, что предложенный в соответствующем законопроекте механизм определения степени локализации потенциально создает широкий простор для коррупционных злоупотреблений, а более адекватного механизма определения "местной составляющей" нет.

Автор: Богдан Слуцкий