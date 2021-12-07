Фонд выплат будет наполняться за счет рентных платежей за добычу полезных ископаемых.

В Верховной Раде зарегистрировали пакет президентских законопроектов (№6394-6396) по созданию экономического паспорта украинца, первые выплаты по которому смогут получить дети, рожденные в 2019 году после достижения совершеннолетия (в 2037 году) в размере 626 тыс. грн (23 тысячи долларов по сегодняшнему курсу).

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроектам, обнародованным на официальном сайте Верховной Рады.

"На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 тыс. 125 грн на одного участника фонда", — отмечается в пояснительной записке.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, куда можно потратить деньги с экономического паспортаСогласно обнародованному документу, уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет осуществляться за счет средств специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет следующих поступлений:

70 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 70 %);

95 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5 % с ежегодным увеличением на 5 % (кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5 %) до достижения 95 %);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 100 %).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд гривен.

Первый летний государственный взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета 2 размеров минимальной заработной платы (7 тыс. 176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.

Экономический паспорт украинца: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Основой для финансирования этой инициативы должен был стать законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. ...эти средства - плата за использование наших недр - будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - говорил президент.

6 декабря стало известно, что Зеленский внес проект закона об экономическом паспорте украинца на рассмотрение Верховной Рады.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается, что каждый ребенок получит минимум 10-12 тысяч долларов. Он также отмечал, что к программе экономических паспортов могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предполагал, что на финансирование экономических паспортов будет идти вся рента или только от руды. Так, вся рента (не только из недр) составляет 41,5 млрд грн (на 2022 год запланировано 47 млрд грн), рента за пользование недрами общегосударственного значения - 35,2 млрд грн (запланировано 41 млрд грн), а рента на железную руду - 3,5 млрд грн (на 2022 год предусмотрено 4,5 млрд грн).

Автор: Богдан Слуцкий