В течение июля в нашей стране чаще всего на работу без опыта приглашали в сферах торговли, строительства, транспортных перевозок и в колл-центры.

Из-за роста безработицы и сокращения зарплат на рынке труда возрос спрос как на полную занятость, так и на подработку.

Об этом идет речь в исследовании портала "OLX Работа".

"Война заставила многих украинцев искать возможности дополнительного заработка. По данным НБУ, зарплаты в Украине после 24 февраля сократились на 25-50%. Поэтому на рынке труда вырос спрос как на полную занятость, так и на подработку. Тем более и сами работодатели готовы брать на временную занятость, чтобы выполнить срочные задачи", - отмечают аналитики портала.

В основном в июле работодатели предлагали подработку в сфере рабочих вакансий. Это была как временная, сезонная работа, так и частичная занятость. Больше всего вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере для разнорабочих. Они могли получать от 700 до 1 550 грн за услугу или за смену.

Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли, в частности, для водителей. За месяц на такой работе можно было получить от 17,8 тыс. грн до 25 тыс. грн в зависимости от типа занятости. Много предложений в сфере клининга. Так, уборщицы в среднем могли получать от 1,5 тыс. грн на подработке до 9 тыс. грн на временной работе.

Отмечается, что при этом были и возможности неполной занятости для неработающих специальностей. В частности, на "OLX Робота" в июле разместили много вариантов для репетиторов, которым предлагали 175-215 грн за час работы. Менеджеры по продажам ежемесячно в условиях частичной занятости могли получать до 11 тыс. грн.

"Чаще всего на OLX в июле на работу без опыта приглашали в сферах торговли, строительства, транспортных перевозок (при условии наличия водительского удостоверения) и в колл-центры. Самую большую зарплату - 25-27 тыс. грн - платили водителям и операторам колл-центров", - говорится в исследовании.

Ранее появились результаты исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua. Согласно его данным, в июле на рынке труда нашего государства традиционно востребованными оставались специалисты из сферы торговли - продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, а также менеджеры по продажам.

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