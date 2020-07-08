В Prozorro нашли более 50 уязвимостей

Победителей программы определили по рейтинговой системе.

Белые хакеры обнаружили 53 уязвимости в системе публичных закупок Prozorro за первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Всего в программе Bug Bounty было семеро участников, шестеро из которых нашли уязвимости. В Prozorro сообщили, что наибольшее количество уязвимостей было найдено на уровнях умеренной и низкой критичности — P3 и P4.

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Поиск уязвимостей происходил на тестовых областях системы публичных закупок Prozorro и трех электронных площадок: Zakupki.Prom.UA, SmartTender, E-Tender.

Участники программы Bug Bounty получат призы от Prozorro. Победителей программы определили по рейтинговой системе — чем более критичный баг обнаружил участник, тем большее вознаграждение ему полагается.

Справка УНИАН. Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

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