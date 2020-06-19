Prozorro усилила защиту персональных данных участников торгов

Теперь предприниматели-участники системы публичных закупок Prozorro смогут использовать водяные знаки.

Предприниматели-участники системы публичных закупок Prozorro с 19 июня могут использовать водяные знаки (специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы Prozorro) при загрузке документов в систему.

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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.

Согласно сообщению, это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества.

Первой электронной площадкой, которая использовала этот инструмент, стала Zakupki.Prom.ua.

Как сообщал УНИАН, в мае государственное предприятие "Прозорро" запустило программу поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

Справка УНИАН. Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

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