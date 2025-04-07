Страна увеличивает производство различных видов вооружения.

Поскольку перспектива прекращения войны является отдаленной, а военная помощь от Соединенных Штатов Америки может прекратиться, Европа медленно продвигается к созданию в Украине "сил успокоения".

Как говорится в статье The Economist, сторонники страны считают лучшей гарантией ее безопасности вооружение "до зубов". Европейская "стратегия дикобраза" предусматривает закупку большего количества боеприпасов, систем и ракет для противовоздушной обороны Украины. Также в Европе считают, что стимулирование ее оборонной промышленности станет самым эффективным и экономичным способом поддержки.

Оборонно-промышленный комплекс

Как отмечается в статье, в советское время Украина была крупным производителем оружия, однако постепенно эта отрасль пришла в упадок. Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения страна смогла опереться на существующую инженерную базу и новый технологический сектор.

Видео дня

Украина планирует произвести 5 миллионов FPV-дронов и более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. В планах также производство 3 тысяч крылатых ракет типа "Длинный Нептун" и ракет-дронов с турбореактивным двигателем типа "Паляница":

"Украина также испытывает свои собственные баллистические ракеты на российских целях. Они чрезвычайно быстрые и поэтому их труднее перехватить".

Экс-чиновник немецкого министерства обороны Нико Ланге считает, что украинские технологии радиоэлектронной борьбы сейчас опережают возможности как российских, так и западных систем. По данным издания, украинский комплекс РЭБ "Лима" уже способен выводить из строя систему наведения российских планерных бомб.

В прошлом году на фронт поступило более 2,5 миллиона украинских артиллерийских и минометных снарядов. Это произошло благодаря партнерству с иностранными компаниями Nammo и KNDS. Однако отмечается, что многие минометные мины имели серьезные проблемы с качеством.

Производство самоходной гаубицы "Богдана" удалось ускорить с шести до около 20 единиц в месяц. Издание указывает на то, что оно втрое быстрее производства Nexter пушек CAESAR. Журналисты считают, что его можно удвоить, если увеличить европейское финансирование.

Вызовы

Украина не может производить все необходимое вооружение, поэтому создание совместных предприятий с западными компаниями является жизненно важным для ее ВПК. Например, ей до сих пор приходится импортировать шасси для бронетехники.

Также страна должна уменьшать свою зависимость от западных, а особенно американских, систем противовоздушной обороны. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уже сообщал о разработке системы, которая сможет сбивать баллистические ракеты. Совместное предприятие с французской компанией Thales может обеспечит ее доступ к передовым радарам и оптоэлектронике.

В статье отмечается, что препятствием для прямых европейских инвестиций является запутанная правовая система Украины и низкий кредитный рейтинг. По словам Ланге, инвестировать лучше не в государственные предприятия, а в "более динамичные" частные компании.

А экс-директор НАТО по вопросам политики и планирования Фабрис Потье взволнован зависимостью украинских компаний от китайских комплектующих для дронов. Он призывает Европу обеспечить страну оптикой, гироскопами, датчиками и контроллерами полета.

Датская модель

Самым быстрым способом получения оружия для ВСУ считают модель, согласно которой Украина определяет приоритеты в вооружении, Дания оплачивает заказ, а ее эксперты оценивают поставщиков и контролируют его выполнение.

В прошлом году они закупили для украинской армии 18 гаубиц "Богдана", а затем профинансировали производство БПЛА дальнего радиуса действия и ракетных систем. В Киеве надеется, что в этом году на эту инициативу найдут около 1 миллиарда евро.

Стратегия дикобраза для Украины

Напомним, ранее высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел Кая Каллас инициировала план увеличения военной помощи Украине до 40 миллиардов евро.

Предложение получило широкую политическую поддержку среди государств ЕС, однако Италия и Испания выступили за тщательное обсуждение финансирования с учетом будущих политических изменений и изменений в сфере безопасности.

Во время саммита ЕС 20 марта Италия, Франция, Испания и Португалия отклонили инициативу Каллас, что привело к пересмотру плана. В результате, объем помощи был уменьшен до 5 миллиардов евро, а участие в фонде сделано добровольным, чтобы избежать возможного блокирования со стороны отдельных государств.

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