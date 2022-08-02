С самого начала войны мы искали альтернативные способы, как обеспечить поставки продукции, подчеркнул гендиректор Филип Моррис Украина.

Компании Филип Моррис и Империал Тобакко в Украине объявляют о сотрудничестве.

В августе 2022 года фабрика Империал Тобакко, расположенная в Киеве, начнет производство сигарет под торговыми марками Bond Street, L&M, Marlboro, Parliament и Philip Morris, принадлежащих компании Philip Morris International (PMI).

Такой шаг позволит обеспечивать потребности украинских совершеннолетних потребителей, которые курят, и сохранить доступность продукции Филип Моррис в Украине.

"С 24 февраля работа нашей фабрики остановлена из-за боевых действий в Харьковской области. С самого начала войны мы искали альтернативные способы, как обеспечить поставки продукции. Мы очень рады, что нашли взаимовыгодное решение с компанией Империал Тобакко, которая будет производить продукцию в соответствии с высокими стандартами качества PMI. Для Филип Моррис это временная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство на нашей харьковской фабрике, как только это станет безопасным для работников", - сказал Максим Барабаш, генеральный директор Филип Моррис Украина.

Соглашение позволит сохранить рабочие места, улучшить обеспечение продукцией украинского рынка и гарантировать уплату налогов в государственный бюджет.

"Сегодня наша страна переживает непростые времена, но благодаря сотрудничеству и взаимопомощи мы способны преодолевать трудности. Фабрика Империал Тобакко в Киеве имеет значительный производственный потенциал и сильную профессиональную команду, чтобы обеспечить производство дополнительных объемов продукции качественно и в нужный срок. С начала войны наше предприятие не может выполнять экспортные поставки, поэтому соглашение с Филип Моррис позволит загрузить наши мощности. Для нас это уникальный опыт, ставший возможным из-за критических условий, в которых сейчас находится страна", - добавила Галина Воробьева, председатель правления Империал Тобакко Продакшн Украина.

Из-за остановки производства в Харьковской области Филип Моррис с апреля импортирует продукцию в Украину. Поставки на украинский рынок обеспечивают 8 предприятий PMI. С начала войны компания уплатила в государственный бюджет более 11 млрд грн налогов.

Philip Morris International (PMI) является ведущей международной табачной компанией, которая имеет целью создание будущего без табачного дыма и развивает свой портфель на долгосрочную перспективу за пределы табачной и никотиновой продукции. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие под-системы, а также продукты с никотином для перорального приема. С 2008 года PMI инвестировала более 9 миллиардов долларов США в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет. По состоянию на 30 июня 2022 года, по оценкам компании, примерно 19 миллионов совершеннолетних курильщиков во всем мире уже перешли на IQOS и отказались от курения.