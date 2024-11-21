Отмечается, что "нефтяной" удар на данный момент принесет больше всего проблем именно Москве.

Падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать прекрасную возможность для ужесточения санкций против Российской Федерации. Этот шаг может действительно сократить военные запасы Кремля.

Аналитик Bloomberg, специализирующийся на нефтяных рынках, Джулиан Ли пишет, что существующий механизм ценового кэпа, который на самом деле не урезал нефтяные доходы Москвы, был введен по настоянию администрации США, обеспокоенной тем, что реальный удар по экспорту РФ приведет к резкому росту цен. Сейчас это уже не вызывает того беспокойства, которое было два года назад, когда разрабатывалась эта мера.

Даже в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке, достигшей самого высокого уровня за последние десятилетия, цена на нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель, а в сентябре опустилась ниже 70 долларов. Это более чем на четверть ниже уровня, на котором она находилась в момент разработки ценового ограничения.

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Санкции, наложенные на отдельные танкеры за нарушение предельного уровня цен, оказались умеренно успешными. Эти суда простаивали месяцами после того, как были включены в "черный" список США, Великобритании и ЕС. Но в последнее время Москва начала возвращать их к работе. На данный момент насчитывают 90 нефтяных танкеров, попавших под санкции.

Значительное увеличение числа этих кораблей и введение реальных затрат на их использование сильно ударит по Москве. Если убедить индийских, китайских и турецких переработчиков прекратить или сократить импорт российской нефти, то неизбежно упадет экспорт нефти из Москвы.

По данным Международного энергетического агентства, если убрать с рынка, скажем, 1 миллион баррелей в день российской нефти, то в первой половине 2025 года это может привести не более чем к балансу спроса и предложения. В условиях слабого рынка влияние на цены будет управляемым. Эффект для кремлевского военного бюджета был бы гораздо более разрушительным.

Кроме того, существует множество свободных производственных мощностей, которые могут компенсировать любую потерю российских баррелей. Группа производителей нефти ОПЕК теоретически может увеличить поставки более чем на 5 миллионов баррелей в день.

Теневой флот России - последние новости

В мае издание The telegraph писало, что решение Запада установить предельную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот, который перевозит российскую нефть в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.

14 ноября стало извенстно, что частный китайский нефтепереработчик приобрел партию западноафриканской нефти вместо российской, что является нетипичным событием.

Кроме того, ЕС работает над новым пакетом санкций, который будет направлен также против теневого флотаРоссии.

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