Наша позиция по сохранению низких тарифов на электроэнергию для населения остается неизменной, отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

ГП "НАЭК "Энергоатом" покрывает 85% расходов с ВСО и в полном объеме выполняет текущие обязательства по этой услуге. Об этом заявил президент компании Петр Котин: "Наша позиция по сохранению низких тарифов на электроэнергию для населения остается неизменной. Мы инвестируем в благосостояние каждой украинской семьи. Это наш вклад в обеспечение социальной защиты граждан. Эффективное и ускоренное прохождение ремонтной кампании и увеличение объема произведенной электроэнергии дает Энергоатому возможность в полном объеме выполнять возложенные на него обязательства по ВСО".

Руководитель Энергоатома отметил, что во время самой масштабной ремонтной кампании украинские атомные электростанции непрерывно вырабатывали электроэнергию. С начала года АЭС сгенерировали на 4,8 млрд кВт-ч больше, чем прогнозировалось.

В течение сентября-ноября текущего года компания за услугу ВСО уплатила ГП "Гарантированный покупатель" 28 млрд 758 млн грн. Согласно договорным обязательствам НАЭК уплатила ГарПоку 60% прогнозной стоимости услуги ВСО за ноябрь 2023-го – 7 млрд 939 млн грн.

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Также с начала 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" уплатило НЭК "Укрэнерго" 5 млрд 431 млн гривень за услугу по диспетчерскому управлению и продолжает уменьшать задолженность за нее перед НЭК "Укрэнерго", уплатив в ноябре 356 млн грн.

Энергоатом и в дальнейшем будет осуществлять текущие платежи в соответствии с условиями договора.

В то же время постоянное увеличение тарифов Укрэнерго на собственные услуги по диспетчеризации и транспортировке электроэнергии сетями приводит к значительному дисбалансу, перераспределению средств в пользу Укрэнерго и формированию большой задолженности на энергорынке.

Стопроцентное выполнение текущего ВСО дает возможность Энергоатому частично уменьшить долг, который образовался в 2022 году после оккупации Запорожской АЭС – крупнейшей в Украине и Европе. На конец 2023-го, согласно плановым оценкам, долг составит около 17 млрд грн.

Объем и условия выполнения специальных обязанностей, которые возлагаются Кабинетом министров на участников рынка, должны быть четко определенными, прозрачными, недискриминационными и иметь временный характер, что предусмотрено Законом Украины "О рынке электрической энергии".

Согласно постановлению КМУ №483 Министерство финансов должно определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возлагаются спецобязательства.

"Энергоатом неоднократно обращался к Кабмину с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2024 год расходы на уплату компенсации расходов компании на услугу ВСО. Законом предусмотрено, что производителю, на которого возложены спецобязательства, должны компенсировать расходы. Однако Министерство финансов Украины, которое должно определить механизм и источники компенсации расходов Энергоатома, пока оставляет эту проблему вне своего внимания", – подчеркнул Петр Котин.

Следует заметить, что в результате введения финансового ВСО с октября 2021 года до начала полномасштабного вторжения РФ энергорынок оставался сбалансированным, а Энергоатом не имел долгов за эту услугу. Ритмичность расчетов со стороны компании была нарушена только в марте 2022 года, когда российские войска оккупировали ЗАЭС, обеспечивавшую более 40% электроэнергии, которую производит Энергоатом. Из-за снижения отпуска электроэнергии компания не имеет источников дополнительных поступлений для выполнения возложенных на нее спецобязательств.

Благодаря увеличению производства электроэнергии АЭС, а также установлению с 01.06.2023 года нового тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 2,64 грн с НДС за 1 кВт-ч, Энергоатом смог осуществлять текущую оплату за услугу ВСО, но это не решило проблемы долгов, накопленных ранее.

Итак, чтобы энергорынок работал эффективно, без все больших долгов, а граждане и дальше получали электроэнергию по доступным тарифам, нужно наконец четко определиться с механизмом и источниками компенсации расходов Энергоатома на ВСО. Это вопрос, важный для всего государства.