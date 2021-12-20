Эксперт считает, что квартиры в модернизированных домах значительно вырастут в цене.

В Украине после запуска президентской инициативы по термомодернизации многоквартирных домов цены на квартиры в таких домах существенно вырастут.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявила руководитель "Первой муниципальной школы ОСМД" Ирина Головатенко.

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По ее словам ОСМД ожидают от чиновников детализации президентской инициативы и ясности в процедурах участия в программах по повышению энергоэффективности.

"Все ОСМД знают о "теплых" кредитах и о местных программах софинансирования, но большинство ОСМД нарекает на непрозрачность процедур, нечестность проведения конкурсов, бюрократии и "договорняках". Поэтому надежд у ОСМД на инициативу президента много, но и опасений достаточно", - сказала она.

Эксперт отметила, что квартиры в модернизированных домах значительно вырастают в цене: "тюннинг" своего жилья – это инвестиции, которые окупятся в будущем.

Значительной проблемой, однако, является отсутствие достаточной информации об имеющихся возможностях и деталях программ.

Государство также уделяет мало времени развенчанию мифов о работе объединений граждан. Иногда такие мифы бывают очень странными, например, людей запугивают несуществующей перспективой потери своей квартиры за несвоевременное "не погашение теплого кредита" со стороны ОСМД.

"Эти предрассудки очень мешают развитию объединений", - считает она.

"Большая термомодернизация" по-украински, по мнению Головатенко, станет маркером улучшения состояния многоквартирных домов и позволит повысить ответственность граждан.

"Украинцам нужно объяснить, что по ЖКХ-законам каждый собственник квартиры несет ответственность за состояние всего дома, и что государство, выделяя средства на термомодернизацию, лишь помогает нам, собственникам, усовершенствовать дома, а не перебирает ответственность на себя", - добавила Головатенко.

Повышение энергоэффективности:

Программа "Энергодом" предлагает два пакета мероприятий по повышению энергоэффективности.

Пакет "легкий" предусматривает проекты стоимостью в среднем 1,7 миллиона гривень, из которых 40 процентов компенсируется Фондом. Обязательными пунктами такой модернизации является установка в домах счетчиков и индивидуального теплового пункта, а также утепление труб.

Пакет "комплексный", помимо обязательных мероприятий из "легкого" пакета, предусматривает полное утепление зданий: теплоизоляцию стен, кровли и подвалов. Средняя стоимость такого комплексного пакета составляет десять миллионов гривень.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планирует проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, который предусматривает увеличение производства электроэнергии на 2,5%.

1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания в зале парламента заявил о том, что Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", которая даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Автор: Анна Бредихина