Компания «АрселорМиттал», обвиненная в неуплаченных налоговой миллиардах, почему-то предпочитает хранить тишину и отказывается отстаивать свои права и репутацию.

Об этом пишет политический эксперт Владимир Цыбулько.

«В середине октября Шевченковский райсуд. Киева разрешил СБУ провести обыск на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» в деле об уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. Позже факт проведения следственных действий подтвердили на самом предприятии, однако решительно отвергли обвинения правоохранителей, назвав их необоснованными. Зато в «АрселорМиттал Кривой Рог» отметили, 2019 году Офис крупных плательщиков налогов по результатам проведенной проверки доначислил предприятию 7,9 млрд грн.», - пишет эксперт.

Он также отметил, что в установленный законом срок, предприятие предоставило свои возражения к акту проверки и обжаловало решение в Государственной налоговой службе, после чего сумма доначислений уменьшилась вдвое – до 3,5 млрд. грн.

«То есть налоговая вместо того, чтобы пойти старым «дедовским» методом, стала на сторону плательщика, что привел достаточно доказательств, которые ставят под сомнение выводы, приведенные Офисом крупных плательщиков. Далее «АрселорМиттал Кривой Рог» обратилось в суд. До вступления в законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их платить», - отметил Владимир Цыбулько.

По его мнению, итогом этого спора стала подорванная репутация одного из крупнейших инвесторов Украины. Более того, что в этом деле фигурирует бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, который обвиняется в том, что отменил налоговые доначисления «АрселорМиттал Кривой Рог» с целью получения последним неправомерной выгоды. По утверждению следствия, он получил неправомерную выгоду в виде отмененных налоговых доначислений.

«Если так, то следствие должно было выяснить, каким образом менеджмент металлургического гиганта влиял на Сергея Верланов во время его пребывания в должности председателя Государственной налоговой службы. Напомню, сначала в компании в связи с обысками заявляли о давлении на иностранного инвестора, не способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины. Значит ли это, что сейчас их устраивает тишина? Или все же отстаивать свою репутацию себе дороже?», - считает Владимир Цыбулько.

По его мнению, в любом случае подобная ситуация бросает сомнение на компанию, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, является международной и публичной, декларирует высокие стандарты ведения бизнеса, а акции материнской компании «АрселорМиттал» котируются на ряде фондовых бирж, в частности Нью-Йорка , Амстердама, Парижа, Люксембурга, Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии.

Как ранее сообщалось, металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» обеспокоен обысками Службы безопасности Украины в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годах.

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Автор: УНИАН