Гусев просит правоохранительные органы расследовать доведение этих предприятий до фактического банкротства.

Переданные в Фонд государственного имущества 17 государственных оборонных предприятий фактически уже не являются предприятиями, это остатки имущества.

Об этом во время онлайн-конференции заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

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"Если говорить откровенно, то это предприятия, которые не просто не выполняют или не выполняли в течение последних лет заказы для сектора обороны и безопасности, это предприятия, которые фактически не являются предприятиями ОПК", - сказал он.

По его словам, он обратился в правоохранительные органы, чтобы они провели анализ по доведению этих предприятий до фактического банкротства.

"Фактически убитые предприятия, которыми нельзя назвать то, что мы передали в Фонд госимущество. Это не предприятия ОПК, это – остатки имущества растерзанного, разграбленного, которые могут стать объектами для инвестиций и создания новых промышленных или непромышленных площадок", - сказал он.

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

Что этому предшествовало

Ранее заместитель генерального директора концерна по управлению активами Мустафа Найем заявил, что почти половина зданий и сооружений предприятий, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром», не имеют необходимой документации.

"Из 7 тысяч зданий и сооружений, которые есть у всех компаний, зарегистрированы, то есть, имеют документацию, 53%. Это означает, что 47% зданий у вас завтра могут забрать. Чёрные регистраторы, нотариусы, и это вопрос только зданий. Земельные участки: 14% земельных участков вообще не имеют документацию", - сказал он.

14 апреля 2021 года Кабинет министров утвердил политику собственности государственного концерна "Укроборонпром".

16 апреля 2021 года государственный концерн "Укроборонпром" передал в Фонд государственного имущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще двух акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.

Речь идёт о Винницком авиационном заводе "ВИАЗ", Запорожском автомобильном ремонтном заводе, Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения, "171 Черниговском ремонтном заводе", "Укроборонресурсах", Украинском радиотехническом институте, "Укроборонлизинге", Научно-исследовательском институте "Буран", Центральном конструкторском бюро "Изумруд", заводе "Квант", Херсонском заводе "Судмаш".

Также в этот перечень входят Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Ривненский автомобильный ремонтный завод, Специальное конструкторское бюро "Молния", Закарпатское вертолётное производственное объединение и Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт.

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Автор: Дмитрий Шварц