Отмечается, что наиболее распространенной среди граждан является пенсия по возрасту.

Украинцы в 2025 году могут выйти на пенсию по достижению 60 лет, но при условии наличии обязательного стажа в 32 года. К 2028 году страховой стаж увеличится до 35 лет.

"Общие условия для назначения пенсии у нас регулируются законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Конкретно этот закон описывает понятие страхового стажа, виды пенсии, пенсионный возраст, порядок назначения. Хочу обратить внимание, что наиболее распространенной среди граждан является пенсия по возрасту. То есть, если лицо достигло пенсионного возраста, а это для мужчин и женщин в Украине 60 лет, то лицо может обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный Фонд. Однако хочу заметить, что до 2028 года мы должны иметь стаж 35 лет. Поэтому каждый год лицо, желающее подать соответствующее заявление о назначении ему пенсии и достигшее 60-летнего возраста, должно понимать, что каждый год добавляется по 12 месяцев. То есть если в 2023 году – это был общий страховой стаж 30 лет, в 2024 году – это уже 31 год, и в 2025 году – 32. То есть, в 2028 году страховой стаж должен быть 35 лет. Только имея такой страховой стаж и пенсионный возраст, лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд", - объяснила адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио.

Она напомнила, что лицо, которое намеренно выйти на пенсию, может подать это заявление не ранее месяца с возникновения такого права и не позднее трех месяцев после наступления права на назначение пенсии.

Видео дня

При этом адвокат указала, что в 2023 году у нас был принят закон о выплате пенсии в условиях военного положения, который предусматривает, что лица, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях, где ведутся боевые действия, а они достигли пенсионного возраста и не могут своевременно обратиться с заявлением в соответствующие органы, могут подать заявление, если они выехали с этих территорий или в течение 3 месяцев со дня прекращения военного положения.

"Если это пенсия по возрасту, то она будет назначена со дня достижения лицом пенсионного возраста, то есть 60 лет. То есть, за весь период будет начислена и выплачена пенсия. Если они смогли выехать с неподконтрольной территории и подать по месту жительства это заявление, то на них эти три месяца не распространяется. Подают они где угодно, где будут проживать на новом месте, но пенсия будет назначаться с того периода, когда наступил пенсионный возраст. То есть, если 60 лет было год назад, то с этого периода на следующий день они уже имеют право получать пенсию", - уточнила Лукацкая.

Также она подчеркнула, что ели человек пропустил эти три месяца после своего 60-летия и позже обратился в Пенсионный фонд, то пенсию назначат со дня обращения.

Пенсия в Украине - последние новости

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Он имеет целью "повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе".

Отмечается, что власти планируют ввести накопительную систему, рассчитывать пенсии с помощью баллов, а профессиональные пенсии платить за счет бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: