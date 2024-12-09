Помощь можно будет получить в виде денежного перевода на спецсчет.

В Украине со следующего года механизм предоставления помощи при рождении ребенка изменится.

В частности, "Пакет малыша" станет постоянной услугой и будет предусматривать денежную помощь со специальными возможностями использования, сообщили в Федерации профсоюзов Украины. Ее можно будет получить в виде денежного перевода на спецсчет, который открывается в банке, который поддерживает монетизацию "Пакета малыша".

Государственная служба по делам детей обнародует перечень банков, с которыми заключен договор, на своем официальном веб-сайте.

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"Пакет малыша"

Набор "Пакет малыша" является социальной помощью для новорожденных. Его ввели в 2020 году и включительно до 2024 года это был пилотный проект. Такая помощь направлена на поддержку родителей в первые месяцы жизни ребенка.

Подобная денежная помощь является единовременной выплатой на живорожденного ребенка для приобретения детских товаров: средств ухода за детьми и детских средств гигиены; детской одежды и обуви; детского питания; игрушек; текстиля для детей.

Помощь на детей в Украине

Правительство приняло решение о единовременной выплате 6500 гривен для малообеспеченных семей с детьми и семей-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

В декабре каждый украинец сможет получить тысячу гривен "Зимней поддержки" от государства на покупку лекарств, оплату коммуналки, украинских услуг, донаты на ВСУ и тому подобное.

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