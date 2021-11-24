Сейчас ускоряется восстановление украинской туристической отрасли после кризиса, вызванного пандемией, выяснили журналисты.

Развитие туристической отрасли, инициированное программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволило открыть для Украины новые рынки. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Так, в данный момент восстановление украинской туристической отрасли после вызванного пандемией кризиса ускоряется. За 9 месяцев этого года в Украину уже приехали 3 миллиона иностранцев – это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Авиатрафик в небе над Украиной за лето составил 230% от показателей прошлого года.

"Сейчас мы наблюдаем не только возвращение туристов в Украину, но также повышение уровня внутренних поездок и значительную переориентацию основных туристических рынков для Украины", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В частности, этим летом Украину посетили в 10 раз больше туристов из Саудовской Аравии, чем за 2019 год – 41 тысяча. Потенциальные поступления в экономику от нового направления оцениваются в около $83 млн.

Такой успех обеспечила как промо-кампания, запущенная на рынке этой страны Госагентством развития туризма, так и новая инфраструктура, создаваемая в рамках "Большой стройки".

В этом году стартовало обновление региональных аэропортов. В Одессе уже построили новую взлетно-посадочную полосу, позволившую открыть прямые рейсы из Одессы в Катар.

Кроме того, в планах "Большой стройки" к 2024 году сделать 24 тыс. км дорог, а также расширить сеть скоростных поездов "Интерсити+" до 10 дополнительных областей.

В рамках новой программы "Большая реставрация" планируется восстановить туристические "магниты" в разных областях Украины: остров Хортица, дворец Потоцких на Виннитчине, Одесский национальный художественный музей.

По оценкам декабря прошлого года, за каждую 1 гривну, инвестированную в дороги или мосты, ВВП страны растет за счет смежных отраслей уже на 2 гривны и 5 копеек.

"Нет сомнений, что за год, в ходе которого одних государственных дорог было отремонтировано и построено 4500 км, этот мультипликатор вырос еще больше, что крайне важно для вывода страны из затруднительного положения после пандемии", – резюмируется в СМИ.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что "Большая реставрация" будет иметь разные варианты финансирования. Предполагается, что некоторые памятники могут быть восстановлены в рамках концессионных проектов.

Автор: Иван Бойко