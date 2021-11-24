Развитие туристической отрасли, инициированное программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволило открыть для Украины новые рынки. Об этом говорится в материале "Обозреватель".
Так, в данный момент восстановление украинской туристической отрасли после вызванного пандемией кризиса ускоряется. За 9 месяцев этого года в Украину уже приехали 3 миллиона иностранцев – это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Авиатрафик в небе над Украиной за лето составил 230% от показателей прошлого года.
"Сейчас мы наблюдаем не только возвращение туристов в Украину, но также повышение уровня внутренних поездок и значительную переориентацию основных туристических рынков для Украины", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В частности, этим летом Украину посетили в 10 раз больше туристов из Саудовской Аравии, чем за 2019 год – 41 тысяча. Потенциальные поступления в экономику от нового направления оцениваются в около $83 млн.
Такой успех обеспечила как промо-кампания, запущенная на рынке этой страны Госагентством развития туризма, так и новая инфраструктура, создаваемая в рамках "Большой стройки".
В этом году стартовало обновление региональных аэропортов. В Одессе уже построили новую взлетно-посадочную полосу, позволившую открыть прямые рейсы из Одессы в Катар.
Кроме того, в планах "Большой стройки" к 2024 году сделать 24 тыс. км дорог, а также расширить сеть скоростных поездов "Интерсити+" до 10 дополнительных областей.
В рамках новой программы "Большая реставрация" планируется восстановить туристические "магниты" в разных областях Украины: остров Хортица, дворец Потоцких на Виннитчине, Одесский национальный художественный музей.
По оценкам декабря прошлого года, за каждую 1 гривну, инвестированную в дороги или мосты, ВВП страны растет за счет смежных отраслей уже на 2 гривны и 5 копеек.
"Нет сомнений, что за год, в ходе которого одних государственных дорог было отремонтировано и построено 4500 км, этот мультипликатор вырос еще больше, что крайне важно для вывода страны из затруднительного положения после пандемии", – резюмируется в СМИ.
Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что "Большая реставрация" будет иметь разные варианты финансирования. Предполагается, что некоторые памятники могут быть восстановлены в рамках концессионных проектов.