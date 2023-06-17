На сегодняшний момент вся территория, начиная с Заозерного и заканчивая Окуневкой, перекопана.

Оккупационные власти Крыма подписали соглашение о создании на аннексированном полуострове нового туристического кластера, оценив объем инвестиций в 110 млрд рублей. Однако туристы отказываются ехать в Крым.

Как сообщает "Настоящее время", туристический сезон в этом году уже провален несмотря на то, что аннексированный полуостров – единственное направление, где снижают цены для туристов, предлагают скидки и бонусы.

Тем не менее, это не привлекает отдыхающих и не помогает туристическому бизнесу. "Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация очень отличается... Линия фронта не так далеко от нас", – заявила менеджер Анна.

До вторжения России в Украину на полуостров приходилось почти 20% бронирований, то есть в Крым ехал примерно каждый пятый турист. Сейчас бронь в Крым составляет менее 1%.

"На сегодняшний момент вся территория, начиная с Заозерного и заканчивая Окуневкой, перекопана. Стоят оцепления. Людей, даже местных, не пускают на пляж. И, соответственно, все гостевые дома и гостиницы закрыты и не работают. Больше половины объектов не открылись… Люди боятся ехать", – заявил региональный менеджер агентства "Хочу на юга" Сергей Кывъюров.

На полуострове почти ежедневно гремят взрывы, в середине июня там сбили девять беспилотников, а в украинской разведке призвали крымчан не находиться рядом с военными объектами.

"Сделаны окопы, огневые точки. Работа еще идет. Свалены ежи, укрепления, много техники, стоят военные. Также привезена колючая проволока, будут все обтягивать... Скорее всего, здесь сезона не будет", – считает российский тревел-блогер Евгений Щепинский.

Ситуация в Крыму

По состоянию на 17 июня 2023 года россияне окопались в Крыму в ожидании ВСУ. В СМИ появились спутниковые снимки новых окопов, которые Россия подготовила для обороны оккупированного Крыма.

На кадрах из космоса можно увидеть новые сооружения возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. В целом, российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы из Украины до Джанкоя.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

В северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самих населенных пунктах. Эксперты отмечают, что население этих сел находится в опасности, так как если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита.

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